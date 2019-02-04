Женщина рискнула жизнью ради спасения тонущей собаки

В Великобритании неизвестная женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонущую в озере собаку. Об этом пишет Hull Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, в одном из парков графства Йоркшир. Гуляющая по парку британка увидела упавшего в озеро бульдога и бросилась спасать его. Поверхность воды была покрыта слоем льда, поэтому женщине пришлось разбивать заледеневшие участки. Она проплыла 20 метров в ледяной воде, чтобы достать замерзшую собаку из озера.

«Скорее всего, пожилой джентльмен упустил свою собаку, она прыгнула в озеро и не смогла выбраться, — рассказывает один из очевидцев. — Собака перенервничала, ведь вода была ледяная».

«В какой-то момент казалось, что женщина утонет, однако в итоге обоим удалось выбраться из воды. Она поступила очень смело», — объясняет собеседник издания. Отважная женщина благополучно доставила собаку на берег.

По словам очевидцев, вода была настолько холодной, что жизнь героини находилась в опасности. Свидетели восхитились ее отвагой, помогли выбраться из воды и укутали в теплое пальто.

В июле 2018 года в индонезийском округе Восточный Танджунг-Джабунг женщина прыгнула в реку и спасла сына, которого утащил крокодил. К тому времени, как она прибежала, мальчик был уже в 15 метрах от берега. Ребенка доставили в больницу с множественными ранениями.

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