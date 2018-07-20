Юная американка голыми руками спасла колючую акулу

Юная жительница штата Род-Айленд, США, спасла выброшенную волнами на камни акулу. На видео обратил внимание информационный портал UPI.

На ролике, снятом ее матерью, девочка стоит на побережье. Неожиданно на валуны выносит тупорылую колючую акулу. Американка спокойно берет рыбу за хвост, вытаскивает из воды и выпускает в более глубоком месте.

«Честь и слава моей дочери, которая нашла акулу, застрявшую в камнях, и спасла ее», — написала растроганная женщина.

Тупорылые колючие акулы или катраны — один из самых распространенных в мире видов акул, обитает во всех океанах. Максимальная длина особи достигает 160 сантиметров. Не представляют особой опасности для человека, но об их ядовитые плавники можно уколоться.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!