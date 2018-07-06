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Рыбаки взяли случайно пойманную акулу за хвост и утащили в море

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В австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост группа рыбаков спасла акулу, которая запуталась в их сети. Об этом сообщает UPI.

Очевидец снял на видео, как мужчины освободили хищную рыбу из снасти, а затем волоком потащили ее к морю за хвост. «Сейчас сезон кефали, и акула попала в сеть для ловли кефали», — объяснил автор ролика.

Оказавшись в воде, акула попыталась уплыть, но выбрала неверное направление и очутилась на мели. Один из рыбаков снова пришел ей на помощь и поволок ее в более глубокое место.

В июне сообщалось, что рыболов из Южной Каролины уволок в воду живую акулу длиной более метра, которая случайно попалась на его крючок.

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