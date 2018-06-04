Смельчак уволок за хвост живую акулу длиной полтора метра

Видео: The State

В американском населенном пункте Гарден-Сити, штат Южная Каролина, рыболов уволок в воду живую акулу. Об этом сообщает издание The State.

Тейлор Максвейн (Taylor McSwain) из Флориды, оказавшаяся на пляже, когда акулу вытащили из воды, сняла происходящее на видео. По ее оценке, длина рыбы составляла от 120 до 150 сантиметров. «Крупная попалась, это сразу видно, — говорит она. — Я уже видела, как ловят акул, но только песчаных, совсем малюток».

Присутствующие решили, что это черноперая акула. Ловить черноперых акул длиной более 137 сантиметров запрещено, поэтому ее решили сфотографировать, а затем отпустить. Рыболов вытащил крючок изо рта рыбы, схватил ее за хвост и потащил к морю. Несмотря на опасность, он невозмутимо вошел в воду с живой акулой. Остальные предпочли не рисковать и отошли подальше.

Средний размер черноперых акул не превышает 1,5 метра. Обычно они остерегаются людей и не представляют для них угрозы, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.

В апреле сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.

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