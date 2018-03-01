Дайвер столкнулся с акулой нос к носу и выжил

Elton Polly / YouTube

Дайвер-экстремал встретился лицом к лицу с акулой и чуть не потерял маску, но выжил. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Star.

Ролик заснял 38-летний Элтон Полли во время погружения в городе Дурбан в Южно-Африканской Республике. Вместе с друзьями он отправился поплавать среди черноперых акул, которых они привлекли приманкой. Одна из рыб неожиданно напала на Полли, сбила с него маску и вырвала дыхательную трубку. Тем не менее ныряльщик сумел сохранить самообладание и справиться с ситуацией.

Полли не первый раз погружается с акулами и считает, что его спасло спокойствие. «Акула просто испугалась и в попытке уплыть врезалась в мою голову», — объяснил он поведение животного. В результате инцидента ни человек, ни акула не пострадали.

Черноперые акулы обычно остерегаются людей и не представляют для них опасности, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.

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