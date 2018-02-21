Азартная акула снесла стоявшего на ее пути туриста

Видео: Daily Mail

Тупорылая акула увлеклась погоней за тунцом и сбила с ног мужчину, который оказался у нее на пути. Инцидент произошел на пляже в австралийском городе Каяма, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летний художник Адам Хоар (Adam Hoare) купался на мелководье с шестилетним сыном и трехлетней дочерью. Он заметил крупного тунца, который гнался за мелкой рыбешкой, и решил отвести детей на берег, после чего вернулся в воду. Через пять минут Хоар почувствовал сильную боль в левой ноге.

По словам художника, ощущение было такое, будто его ударили кувалдой. Он потерял равновесие и упал на акулу, которая оказалась прямо под ним. Хищная рыба не заинтересовалась человеком и поплыла дальше. По словам Хоара, все продолжалось две или три секунды. «Я так понимаю, она направлялась за тунцом, — объясняет он. — И на самом деле не укусила, а просто врезалась в меня».

Художник самостоятельно вышел на берег и добрался до больницы, где ему оказали первую помощь. По информации издания Illawarra Mercury, в результате столкновения с акулой он получил пять колотых ранений левой ступни и голени.

Тупорылые акулы обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах. Они вырастают до четырех метров в длину и считаются одним из самых опасных для человека видов акул. Максимальная длина австралийского тунца составляет 2,45 метра.

В 2017 году сообщалось, что тупорылая акула напала на мужчину, который отдыхал на нудистском пляже недалеко от американского города Майами-Бич, штат Флорида. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами ног.

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