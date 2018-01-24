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Стадо бегемотов прогнало тупорылую акулу, которая в них врезалась. Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике, на него обратил внимание американский новостной портал UPI.

«Когда мы смотрели на крокодилов и бегемотов на сафари, мы увидели акулу, подплывавшую к ним», — рассказала автор видео, гид Стейси Фарелл (Stacey Farrell). Она объяснила, что гиппопотамы испражняются в воду, и это привлекает рыб. В свою очередь, на скопление рыб приплывают акулы в поисках легкой добычи.

По мнению гида, акула врезалась прямо в бегемотов, потому что не смогла их разглядеть в мутной воде. Животные разозлились и несколько раз попытались ее ударить, однако она оказалась быстрее и сумела уплыть целой и невредимой.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

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