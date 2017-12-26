Рыбак выловил огромную тупорылую беременную акулу

Рыбак из Австралии поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Манинг. Об этом рассказало издание Daily Telegraph.

38-летний Адам Маддалена из штата Новый Южный Уэльс признался, что и раньше иногда ловил акул, но эта самая крупная на его памяти. «Мы забросили самые разные приманки, однако планировали ловить только маленьких рыб, чтобы поймать их и отпустить», — объяснил он.

Рыбак и его напарник начали удить в половину пятого утра, примерно через полчаса произошла поклевка. Поначалу рыбаки из-за поведения поплавка подумали, что это маленькая рыба, и решили попробовать ее вытянуть. Однако когда они обнаружили, насколько велика их добыча, рыбаков охватил азарт: «Мы переглянулись и поняли, что мы просто обязаны ее вытащить».

45 минут они выуживали акулу, затем схватили ее руками и вытащили изо рта крючок. Маддалена отметил, что акула выглядела здоровой и, однозначно, беременной. Рыбаки сделали несколько фотографий на память, пометили рыбу и отпустили ее в глубоком месте.

Представительница природоохранной службы штата объяснила, что в это время года в австралийские реки нередко заплывают беременные акулы, чтобы родить вдали от океана.

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