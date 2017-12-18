На австралийском пляже обнаружили тушу загадочного зубастого существа

На пляже в австралийском городе Эму Парк, штат Квинсленд, обнаружили останки странного существа длиной около полутора метров. Об этом сообщает Rockhampton Morning Bulletin.

Местный житель сфотографировал тушу и опубликовал снимок в Facebook. Он пояснил, что у существа есть жабры, пасть с зубами, а также плоская и круглая голова величиной с мяч для баскетбола. Хвост не сохранился. Некоторые черты придают существу сходство с акулой, другие — с тюленем.

По мнению колумниста Rockhampton Morning Bulletin Скотта Линча, на пляж выбросило мертвую темноперую серую акулу. Представители этого вида встречаются у берегов Австралии и вырастают почти до двух метров в длину.

«Такое направление хвоста не свойственно животным, у которых есть жабры, — написала в комментариях к посту со снимком существа один из пользователей. — Это определенно млекопитающее — тюлень». «Кем бы ни было это существо, оно уродливо», — добавил другой комментатор.

В сентябре на берегу филиппинского острова Лейт обнаружили тушу огромного морского животного.

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