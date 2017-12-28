Мужчина попытался спасти акулу и чуть не остался без руки

Рыбак из Флориды решил спасти пойманную акулу и чуть не остался без руки. Видео инцидента появилось на сайте издания Daily Mail.

На ролике мужчина пытается вытащить снасти из пасти бессознательной на вид рыбы. Однако та вдруг неожиданно пытается укусить его за руку. Он успевает вовремя ее отдернуть — во рту у рыбы остается только секатор рыбака.

Несмотря на нападение, рыбак все же подождал, пока акула успокоится. После он вытащил крючок изо рта животного и выпустил его в океан.

26 декабря австралийские СМИ сообщили о рыбаке, который случайно поймал в реке трехметровую тупорылую акулу. Рыба оказалась беременной, и мужчина решил выпустить ее, однако до этого сделал с ней несколько фотографий. Животное не вело себя агрессивным и выглядело здоровым.

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