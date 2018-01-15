Рыбаки на гидроцикле утолили голод 15 тупорылых акул

Видео: Sunshine Coast Daily

В австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, привлекли множество акул. Об этом сообщает издание Sunshine Coast Daily.

Друзья отплыли на километр от берега и бросили в воду приманку. Они ожидали, что за ней приплывет тунец, но вместо него показались тупорылые акулы. Около 15 хищных рыб окружили гидроцикл и принялись пожирать разбросанный корм.

«Они действовали по очереди, очень организованно, просто кидались на рыбу. Выглядело очень здорово. Я же был озабочен только тем, чтобы не свалиться», — рассказал один из рыболовов.

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По его словам, они заметили четырехметровую белую акулу как только приехали на место. Позже рыбаки увидели тигровую акулу такого же размера. «Честно говоря, это сильно действовало на нервы», — утверждает рыболов.

Тупорылые акулы распространены в тропических и субтропических водах по всему миру. Они крайне агрессивны и представляют серьезную опасность для человека. Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают почти до пяти метров в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Длина тигровых акул в среднем составляет 4,25 метра.

В 2017 году сообщалось, что во Флориде тупорылая акула напала на человека, который отдыхал на нудистском пляже. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами ног.

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