Рыбаки на гидроцикле утолили голод 15 тупорылых акул

В австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, привлекли множество акул. Об этом сообщает издание Sunshine Coast Daily.
Друзья отплыли на километр от берега и бросили в воду приманку. Они ожидали, что за ней приплывет тунец, но вместо него показались тупорылые акулы. Около 15 хищных рыб окружили гидроцикл и принялись пожирать разбросанный корм.
«Они действовали по очереди, очень организованно, просто кидались на рыбу. Выглядело очень здорово. Я же был озабочен только тем, чтобы не свалиться», — рассказал один из рыболовов.
По его словам, они заметили четырехметровую белую акулу как только приехали на место. Позже рыбаки увидели тигровую акулу такого же размера. «Честно говоря, это сильно действовало на нервы», — утверждает рыболов.
Тупорылые акулы распространены в тропических и субтропических водах по всему миру. Они крайне агрессивны и представляют серьезную опасность для человека. Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают почти до пяти метров в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Длина тигровых акул в среднем составляет 4,25 метра.
В 2017 году сообщалось, что во Флориде тупорылая акула напала на человека, который отдыхал на нудистском пляже. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами ног.