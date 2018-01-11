Жертва акулы решила еще раз увидеть хищников перед смертью

Житель Новой Зеландии, в юности раненый большой белой акулой, решил перед смертью вновь спуститься под воду, чтобы еще раз посмотреть на этих хищных рыб. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

В 1971 году акула длиной 4,2 метра напала на 16-летнего Барри Уоткинса (Barry Watkins), который занимался серфингом в пригороде Данидина. Она сломала его доску и укусила, однако юноше удалось спастись. Зубы акулы оставили на ноге глубокую рану, на которую наложили 90 швов.

После выздоровления Уоткинс продолжил кататься на доске, но никогда не возвращался в места, где произошло нападение. В прошлом году он пережил инсульт и составил список вещей, которые хочет успеть перед смертью. Среди прочего он намерен посмотреть на акул в их естественной среде обитания.

Уоткинс договорился с компанией, которая устраивает для туристов погружения под воду в специальной защитной клетке. Встреча с акулами, которая обойдется ему в 630 новозеландских долларов (около 26 тысяч рублей), намечена на февраль. «Это так захватывающе, но я рад, что между мной и ними будет клетка», — заявил он.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В 2017 году сообщалось, что одноногий серфер спас от трехметровой акулы 13-летнюю школьницу, катавшуюся на доске у берегов Южной Африки.

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