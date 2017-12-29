В США акулы замерзли насмерть

Двух замерзших насмерть лисьих акул нашли в США на побережье Атлантического океана. Об инциденте сообщили в группе защитников белых акул в Атлантическом океане в Facebook.

Рыб обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Они оказались самцами, каждая особь достигала примерно четырех метров в длину.

Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследование. Вероятно, они погибли из-за аномальных морозов: в последнюю неделю в штате стояли 20-градусные морозы. Согласно открытым данным, в декабре в Массачусетсе температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.

Лисьи акулы, или морские лисицы, обитают как в тропических, так и в умеренных водах. Как правило, они плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.

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