Из жизни
 
Последние новости
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
В статью о «сговоре Трампа с Кремлем» проникло жесткое гей-порно
Найдено эффективное средство против смертоносного рака
Видео задержания Улюкаева попало в сеть
Гей из Чечни извинился перед Кадыровым
Киев отрекся от Великой Отечественной войны
Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты
Популярные новости
Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты
Найдено эффективное средство против смертоносного рака
Киев отрекся от Великой Отечественной войны
Видео задержания Улюкаева попало в сеть
Гей из Чечни извинился перед Кадыровым
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
В статью о «сговоре Трампа с Кремлем» проникло жесткое гей-порно

Во всем виноват буй

Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Koji Ueda / AP

Сочинительница эротического романа о морском путешествии, доминатрикс, решила побывать на всех островах Тихого океана со своими секс-рабынями. Она купила яхту, нашла спутницу и отправилась в плавание, но вмешалась стихия. В результате вместо порно получилась остросюжетная история, в которой есть ужасные бури, кровожадные злодеи и гигантские чудовища. Путешественницы уверяют, что все это правда, но им никто не верит. «Лента.ру» попыталась разобраться, что произошло на самом деле.

24 октября тайваньское рыболовное судно заметило в 900 милях от Японии яхту «Морская нимфа». Из-за поломок она почти полгода дрейфовала по Тихому океану. С яхты приближающимся морякам махали две женщины: 48-летняя американка Дженнифер Аппель и ее 26-летняя спутница Таша Фуаба. Рядом прыгали с лаем их собаки. На помощь неудачливым путешественницам отправили американский военный корабль «Эшкрофт».

Видео: U.S. Navy

«Всю дорогу были проблемы, но вот эти 24 часа в конце, когда нас буксировали, — это, без шуток, был самый страшный момент за все плавание», — призналась Таша, оказавшись на борту «Эшкрофта». «Если бы нас не сумели найти, то через сутки мы были бы мертвы», — поддержала ее Дженнифер.

Мечта

«Я десять лет жила на Гавайях и давно тут все обошла под парусом, — рассказывает Дженнифер. — Но мне хотелось увидеть 20 тысяч островов на юге Тихого океана». От Гонолулу, где она жила, чуть больше четырех тысяч километров до Таити. Оттуда рукой подать до островов Кука. К западу от Гавайев лежат Маршалловы острова и Кирибати. Если плыть дальше, то рано или поздно достигнешь Филиппинского моря, омывающего Японию, Тайвань и Филиппины.

15-метровая «Морская нимфа» знавала лучшие времена, но если ее подлатать, она была вполне способна покрыть расстояние от Гавайских островов до Таити за две с половиной недели. Дженнифер рассудила, что в плавание лучше отправиться весной. Тогда останется почти шесть месяцев на изучение атоллов Французской Полинезии — их там сотни. А к зиме лучше вернуться на Гавайи, чтобы переждать неблагоприятную погоду.

Дженнифер два года готовила свою старенькую яхту к плаванию. Познакомилась с Ташей Фуаба: девушка работала сторожем на пристани, где была пришвартована «Морская нимфа». Дженнифер предложила ей отправиться в путешествие вместе. Таша немедленно согласилась, хотя никогда не ходила на яхтах и совершенно не представляла, что ее ждет. Впрочем, столь дальнее плавание было в новинку и для самой Дженнифер. «Я никогда там не была и не знаю, что произойдет», — предупредила она новую знакомую. Ташу это не смутило. «Звучит как приключение», — ответила она.

Третьего мая все было готово. «Морская нимфа» покинула Гонолулу и взяла курс на юг. Вместе с подругами в плавание отправились их собаки — Зевс и Валентин.

Шторм

О том, что происходило в море, известно только со слов самих путешественниц. Они утверждают, что в первый же день пути яхта попала в ужасный шторм. Волны вздымались на пять метров, а иногда и выше. Буря продолжалась два дня, утихнув только к утру шестого мая.

Стихия здорово потрепала яхту, которая и без того дышала на ладан. Ветер погнул мачту, сломал краспицу (поперечный брус на мачте) и унес ахтерштаг — снасть, которая натянута между кормой и мачтой. В довершение всего утонул телефон.

Гавайи были совсем рядом. Путешественницы могли без особого труда вернуться в Гонолулу, но решили плыть дальше. Они думали, что самое худшее позади. К тому же Дженнифер не сомневалась, что справится. «Я бывала на яхтах со сломанной мачтой, отказавшим мотором, неисправным рулем, порванным парусом и практически любой другой проблемой», — говорит она.

Прежде чем продолжить путь, подруги связались с береговой охраной и рассказали о потерянном телефоне. Отправленный за ними самолет нашел «Морскую нимфу» в 214 километрах от Большого острова Гавайев. С яхты передали, что все в порядке, судно не терпит бедствие и обойдется без срочной помощи. Самолет улетел.

Через две недели мать Дженнифер, не дождавшись вестей от дочери, сама позвонила в береговую охрану. Ей ответили, что беспокоиться не о чем: такая яхта доберется до Таити не раньше середины июня.

Плавание

Бывалые яхтсмены советовали готовиться к непредвиденным ситуациям. «Мне сказали: каждый квадратный сантиметр на корабле должен быть набит едой, — вспоминает Дженнифер. — Если думаешь, что будешь в море месяц, делай запасы на шесть, потому что никогда не знаешь, что случится». Перед отплытием она купила столько вяленой говядины, овсяной крупы, риса, макарон и сухофруктов, что хватило бы на полгода.

Помимо аварийного радиобуя, на корабле имелся полный комплект телекоммуникационного оборудования: новенькая морская радиостанция диапазона VHF, SSB-радиостанция, любительский коротковолновый радиопередатчик, морской радиотелефон и спутниковый телефон Iridium (он, впрочем, почему-то никак не подключался). Для навигации служил GPS-приемник Garmin.

Радиобуй активируют в момент бедствий, когда быстрое спасение — вопрос жизни и смерти. Дженнифер рассудила, что это не их случай: яхта держится на плаву, еды навалом, а отрывать серьезных людей от дела из-за сломанной краспицы — как минимум несерьезно. Раз в сутки они подавали по радиотелефонной связи сигнал «пан-пан»: так сообщают о поломке, которая не требует немедленной помощи.

Никто не реагировал, и причина прояснилась только после встречи с «Эшкрофтом». Оказывается, подруги не заметили, что в пути яхта лишилась антенны. Они думали, что их передачи слышны в радиусе 300 километров, а на деле сигнал ловился на расстоянии не более трех-четырех километров.

Видео: Two women sailors lost at sea

Акулы

Через несколько недель «Морская нимфа» добралась до острова Рождества — небольшого атолла в архипелаге Лайн, на полпути от Гавайев до Таити. Яхта обошла его: Дженнифер побоялась, что не сможет провести судно такого размера в лагуну.

В конце мая яхта достигла островов Кука. Там ее подхватило мощное подводное течение, устремляющееся на запад. Обойти его без исправных парусов не получалось, поэтому Дженнифер решила повернуть на север и взять курс на Гавайи. Однако подруг ждало новое испытание.

30 мая «Морская нимфа» угодила в белый шквал: внезапное усиление ветра при полном отсутствии туч. Яхта уцелела, но вода залила мотор.

Шквал унес судно на 300 километров в сторону. И путешественниц атаковали тигровые акулы. Дженнифер утверждает, что ночью девятиметровые рыбы часами бились о корпус яхты. Она считает, что акулы действовали сообща, пытаясь опрокинуть судно. «Никогда в жизни так страшно не было, — рассказывает она. — Казалось, что началось землетрясение. Ба-бах — и все дрожит, даже зубы во рту стучат. И ничего не сделаешь…»

Дрейф

«Морская нимфа» продолжала идти на север и снова миновала остров Рождества. Когда до Гавайев оставалось полторы тысячи километров, выдерживать нужное направление стало слишком трудно. И ветер, и течение несли корабль на запад.

Дрейф затянулся на несколько месяцев. Припасенные макароны оказались совсем не лишними. Быстрее всего кончился собачий корм, но, как оказалось, человеческая еда собакам нравится даже больше. Питьевую воду получали при помощи пары опреснителей. Когда они сломались, подруги их разобрали и сделали из исправных деталей один действующий.

Видео: Two women sailors lost at sea

Первого октября яхта доплыла до крохотного островка Уэйк, на котором есть база ВМФ США. «Нам удалось до кого-то там достучаться, — говорит Дженнифер. — Мы сообщили, что дрейфуем уже пять месяцев и нуждаемся в помощи. И они ответили. Сказали, что если мы подойдем к гавани, то нам помогут». Проблема заключалась в том, что вход в гавань находился на противоположной стороне острова, а ветер и волны продолжали нести корабль на запад.

Когда Уэйк скрылся из вида, Дженнифер проплакала весь день. Утешали, по ее словам, только собаки. «Они лизали нам лица и давали надежду», — вспоминает она. До встречи с тайваньским рыболовным судном оставался еще почти месяц.

Сомнения

СМИ во всем мире подхватили историю о чудесном спасении двух женщин, которые потерялись в Тихом океане. Это красивый сюжет, смутно знакомый каждому по фильмам и книгам. Многие вспомнили «Жизнь Пи» — знаменитый роман о юноше, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося в открытом море на шлюпке с тигром.

Через пару дней подали голос скептики. Выяснилось, что путешественницы не очень надежные рассказчицы (то же, впрочем, относится и к герою «Жизни Пи»). Нестыковки есть даже в самом начале истории: по данным Национальной метеорологической службы США, в первых числах мая в районе Гавайев не было настолько мощных штормов, как утверждают путешественницы. Кроме того, если они всерьез боялись, что не проживут и суток, то почему не активировали радиобуй?

История про акул тоже не вызывает доверия. «Что-то такое мог бы придумать четырехлетний ребенок», — комментирует Джордж Берджесс, специалист по акулам из Музея естествознания во Флориде. По его словам, эти рыбы никогда не охотятся стаями. К тому же девятиметровых тигровых акул не бывает.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба стоят на своем. Многие странности можно объяснить тем, что у страха глаза велики: очень вероятно, и акулы были помельче, и шторм послабее. Чтобы повредить старенькую яхту, пятиметровые волны не нужны.

Рыбаки

Больше всего путаницы связано с самим спасением. «Пресса утверждает, что нас спасло тайваньское рыболовное судно. На самом деле это из-за него мы подали сигнал бедствия», — объясняет Дженнифер

Рыбаки появились 24 октября. На судне было больше двадцати филиппинцев, индонезийцев и китайцев. На ломаном английском изъяснялись только двое. Они сообщили путешественницам, что надвигается тайфун и предложили отбуксировать яхту к японскому острову Минамитори.

«Узнав, что на борту нет мужчин, они посмотрели на нас как на обед с десертом», — говорит Дженнифер. По ее словам, рыбаки принялись намеренно таранить яхту. За считаные часы «Морская нимфа» получила больше повреждений, чем за многомесячное плавание (это подтверждают видео, снятые незадолго до прибытия военного корабля). Именно поэтому женщины говорили, что боялись за свою жизнь, когда поднялись на «Эшкрофт».

Путешественницы опасались включать радиобуй: это было бы заметно. Дженнифер подала сигнал бедствия при помощи спутникового телефона на тайваньском судне. «Даже военные моряки были удивлены, увидев, как быстро уплыли рыбаки, когда на горизонте возник “Эшкрофт”», — рассказывает Дженнифер.

Порно

Британский таблоид Daily Mail отыскал в Гонолулу бывшего бойфренда Дженнифер. 26-летний Роман Калиновский младше ее на 20 с лишним лет. Он считает себя диджеем и профессиональным игроком в блек-джек. По его словам, в молодости Дженнифер свалилась с мотоцикла и переломала все кости. «Наверное, повредила в мозге ту часть, которая отвечает за здравый смысл», — говорит он.

На Гавайях Дженнифер работала ландшафтным дизайнером и получила патент на технологию озеленения крыш, которым заинтересовался австралийский архитектор Майкл Крийнен. Когда денег не хватало, она танцевала в стрип-клубах и подрабатывала как доминатрикс. Кроме того, сочиняла порнороманы под псевдонимом LJ Leppa (фамилия и инициалы Дженнифер Аппель задом наперед).

Героиню ее книг тоже зовут LJ, и она определенно унаследовала многие черты автора. Один из романов рассказывает о любовных похождениях LJ, которая путешествует на яхте со своей секс-рабыней Лори и моряком по имени Тад. Книги иллюстрируют эротические фотографии самой Дженнифер. На одном снимке она сидит на мотоцикле голышом, на другом — хлещет обнаженную девушку кнутом.

Калиновский утверждает, что именно так она скопила на подержанную яхту и плавание. На полноценный ремонт денег уже не хватило. Возможно, этим и объясняются многочисленные технические проблемы, с которыми столкнулась «Морская нимфа» в плавании.

«Ей хотелось исчезнуть на какое-то время, уплыть на Таити и посмотреть, что выйдет, — говорит Майкл Крийнен. — Если найдется пустынный остров, где никто не живет, и есть еда и опреснитель, это не такое уж плохое место для жизни».

Надежда

Дженнифер Аппель надеется, что «Морскую нимфу» еще можно спасти. Если яхту удастся найти и починить, она планирует отправиться в новое плавание — но на этот раз приготовившись получше. 20 тысяч островов по-прежнему манят ее.

«Рано или поздно придется умереть, — говорит она. — Уж лучше заниматься любимым делом, когда это произойдет, верно?»

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0213 ноября

«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»

История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
11:4314 ноября

Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео

14:0714 ноября

Притворявшаяся мужчиной медсестра собирала интимные фото родственниц пациентов

12:4414 ноября

Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле

Из жизни00:02 2 ноября

Японись!

Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
05:2912 ноября

Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров

01:2412 ноября

Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру

07:5113 ноября

Неумелый клиент получил от проститутки две пули в голову за плохой оральный секс

Из жизни

Сладкая сенсация

Шоколадной бывает даже пицца
04:4313 ноября

В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби

11:5812 ноября

«Живое ископаемое» поймали в Португалии

16:3011 ноября

Самую дорогую в мире бутылку вина продали в США

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Якутяне завещали потомкам кока-колу и «Доширак»
Путин отправится в мужской монастырь
Экстремалы нашли бомбоубежище в закрытом СИЗО «Кресты-2»
Украинцу-наркоману в Сочи вынесли приговор за неделю до суда
Эффект бабочки
Как выжить, если каждое прикосновение вызывает жуткую боль
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить
Бронетехника окружила столицу Зимбабве
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский военачальник предложил ради мира уничтожить Донецк и Луганск
Туристов в «купальниках Бората» задержали в Казахстане
Секстремистка с голой грудью подожгла «трамвай Порошенко»
Додон назвал условия вхождения Приднестровья в состав Молдавии
В ЛНР пояснили предложение вернуть республику в состав Украины
Все материалы
Экономика
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов
Курс рубля снова обвалился
В России появилась вакансия президента
«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу
Все материалы
Силовые структуры
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве и Подмосковье поймали 69 исламских экстремистов
Пойманы организаторы подпольного казино с многомиллионным доходом
В Подмосковье деспот зарезал бывшую жену и дочь за непослушание
Житель псковской деревни застрелил двоих участковых и покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик
Назван неожиданный источник долголетия
В МГУ обеспокоились сжатием «яиц»
Впервые создано трехглазое зрячее существо
Все материалы
Спорт
Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России
Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля
Сидите дома
Кто лишает Россию Олимпиады
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство
44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора
Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро
Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах
Все материалы
Культура
«Все вокруг бурлило»
Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
«Телевизор забыл об этом рассказать»
Неизлечимая болезнь перестала быть смертельным приговором
Актера «Дюнкерка» и его бабушку арестовали по подозрению в убийстве
Black Star уличили в краже бразильского сайта
Джонни Депп поучаствовал в дикой оргии в клипе Мэнсона
Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Россия 24» поверила в фейк Минобороны и выдумала границу Сирии и Ирана
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Подземные толчки растрясли курда в прямом эфире
Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продадут за 100 тысяч рублей
Дуров оголился ради Apple
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Все материалы
Ценности
Рэп на века
Для землян записали секретный трек, но услышат они его только через сто лет
Кира Найтли спела для Chanel про круговорот жизни
Разоблачен бренд одежды жены продюсера-насильника
Воры вынесли из магазина элитный виски на 673 тысячи евро
Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов
Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом
Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Названы самые экзотические для русских туристов города Европы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео
Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Заезд болида Формулы-1 по булыжному горному перевалу сняли на видео
Хиппибас Volkswagen превратили в машину из «Назад в будущее»
Создатели 5000-сильного гиперкара построили шестиколесный внедорожник
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы