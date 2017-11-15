Во всем виноват буй

Сочинительница эротического романа о морском путешествии, доминатрикс, решила побывать на всех островах Тихого океана со своими секс-рабынями. Она купила яхту, нашла спутницу и отправилась в плавание, но вмешалась стихия. В результате вместо порно получилась остросюжетная история, в которой есть ужасные бури, кровожадные злодеи и гигантские чудовища. Путешественницы уверяют, что все это правда, но им никто не верит. «Лента.ру» попыталась разобраться, что произошло на самом деле.

24 октября тайваньское рыболовное судно заметило в 900 милях от Японии яхту «Морская нимфа». Из-за поломок она почти полгода дрейфовала по Тихому океану. С яхты приближающимся морякам махали две женщины: 48-летняя американка Дженнифер Аппель и ее 26-летняя спутница Таша Фуаба. Рядом прыгали с лаем их собаки. На помощь неудачливым путешественницам отправили американский военный корабль «Эшкрофт».

Видео: U.S. Navy

«Всю дорогу были проблемы, но вот эти 24 часа в конце, когда нас буксировали, — это, без шуток, был самый страшный момент за все плавание», — призналась Таша, оказавшись на борту «Эшкрофта». «Если бы нас не сумели найти, то через сутки мы были бы мертвы», — поддержала ее Дженнифер.

Мечта

«Я десять лет жила на Гавайях и давно тут все обошла под парусом, — рассказывает Дженнифер. — Но мне хотелось увидеть 20 тысяч островов на юге Тихого океана». От Гонолулу, где она жила, чуть больше четырех тысяч километров до Таити. Оттуда рукой подать до островов Кука. К западу от Гавайев лежат Маршалловы острова и Кирибати. Если плыть дальше, то рано или поздно достигнешь Филиппинского моря, омывающего Японию, Тайвань и Филиппины.

15-метровая «Морская нимфа» знавала лучшие времена, но если ее подлатать, она была вполне способна покрыть расстояние от Гавайских островов до Таити за две с половиной недели. Дженнифер рассудила, что в плавание лучше отправиться весной. Тогда останется почти шесть месяцев на изучение атоллов Французской Полинезии — их там сотни. А к зиме лучше вернуться на Гавайи, чтобы переждать неблагоприятную погоду.

Дженнифер два года готовила свою старенькую яхту к плаванию. Познакомилась с Ташей Фуаба: девушка работала сторожем на пристани, где была пришвартована «Морская нимфа». Дженнифер предложила ей отправиться в путешествие вместе. Таша немедленно согласилась, хотя никогда не ходила на яхтах и совершенно не представляла, что ее ждет. Впрочем, столь дальнее плавание было в новинку и для самой Дженнифер. «Я никогда там не была и не знаю, что произойдет», — предупредила она новую знакомую. Ташу это не смутило. «Звучит как приключение», — ответила она.

Третьего мая все было готово. «Морская нимфа» покинула Гонолулу и взяла курс на юг. Вместе с подругами в плавание отправились их собаки — Зевс и Валентин.

Шторм

О том, что происходило в море, известно только со слов самих путешественниц. Они утверждают, что в первый же день пути яхта попала в ужасный шторм. Волны вздымались на пять метров, а иногда и выше. Буря продолжалась два дня, утихнув только к утру шестого мая.

Стихия здорово потрепала яхту, которая и без того дышала на ладан. Ветер погнул мачту, сломал краспицу (поперечный брус на мачте) и унес ахтерштаг — снасть, которая натянута между кормой и мачтой. В довершение всего утонул телефон.

Гавайи были совсем рядом. Путешественницы могли без особого труда вернуться в Гонолулу, но решили плыть дальше. Они думали, что самое худшее позади. К тому же Дженнифер не сомневалась, что справится. «Я бывала на яхтах со сломанной мачтой, отказавшим мотором, неисправным рулем, порванным парусом и практически любой другой проблемой», — говорит она.

«Морская нимфа» Фото: U.S. Navy / AP

Прежде чем продолжить путь, подруги связались с береговой охраной и рассказали о потерянном телефоне. Отправленный за ними самолет нашел «Морскую нимфу» в 214 километрах от Большого острова Гавайев. С яхты передали, что все в порядке, судно не терпит бедствие и обойдется без срочной помощи. Самолет улетел.

Через две недели мать Дженнифер, не дождавшись вестей от дочери, сама позвонила в береговую охрану. Ей ответили, что беспокоиться не о чем: такая яхта доберется до Таити не раньше середины июня.

Плавание

Бывалые яхтсмены советовали готовиться к непредвиденным ситуациям. «Мне сказали: каждый квадратный сантиметр на корабле должен быть набит едой, — вспоминает Дженнифер. — Если думаешь, что будешь в море месяц, делай запасы на шесть, потому что никогда не знаешь, что случится». Перед отплытием она купила столько вяленой говядины, овсяной крупы, риса, макарон и сухофруктов, что хватило бы на полгода.

Помимо аварийного радиобуя, на корабле имелся полный комплект телекоммуникационного оборудования: новенькая морская радиостанция диапазона VHF, SSB-радиостанция, любительский коротковолновый радиопередатчик, морской радиотелефон и спутниковый телефон Iridium (он, впрочем, почему-то никак не подключался). Для навигации служил GPS-приемник Garmin.

Радиобуй активируют в момент бедствий, когда быстрое спасение — вопрос жизни и смерти. Дженнифер рассудила, что это не их случай: яхта держится на плаву, еды навалом, а отрывать серьезных людей от дела из-за сломанной краспицы — как минимум несерьезно. Раз в сутки они подавали по радиотелефонной связи сигнал «пан-пан»: так сообщают о поломке, которая не требует немедленной помощи.

Никто не реагировал, и причина прояснилась только после встречи с «Эшкрофтом». Оказывается, подруги не заметили, что в пути яхта лишилась антенны. Они думали, что их передачи слышны в радиусе 300 километров, а на деле сигнал ловился на расстоянии не более трех-четырех километров.

Видео: Two women sailors lost at sea

Акулы

Через несколько недель «Морская нимфа» добралась до острова Рождества — небольшого атолла в архипелаге Лайн, на полпути от Гавайев до Таити. Яхта обошла его: Дженнифер побоялась, что не сможет провести судно такого размера в лагуну.

В конце мая яхта достигла островов Кука. Там ее подхватило мощное подводное течение, устремляющееся на запад. Обойти его без исправных парусов не получалось, поэтому Дженнифер решила повернуть на север и взять курс на Гавайи. Однако подруг ждало новое испытание.

30 мая «Морская нимфа» угодила в белый шквал: внезапное усиление ветра при полном отсутствии туч. Яхта уцелела, но вода залила мотор.

Шквал унес судно на 300 километров в сторону. И путешественниц атаковали тигровые акулы. Дженнифер утверждает, что ночью девятиметровые рыбы часами бились о корпус яхты. Она считает, что акулы действовали сообща, пытаясь опрокинуть судно. «Никогда в жизни так страшно не было, — рассказывает она. — Казалось, что началось землетрясение. Ба-бах — и все дрожит, даже зубы во рту стучат. И ничего не сделаешь…»

Дрейф

«Морская нимфа» продолжала идти на север и снова миновала остров Рождества. Когда до Гавайев оставалось полторы тысячи километров, выдерживать нужное направление стало слишком трудно. И ветер, и течение несли корабль на запад.

Дрейф затянулся на несколько месяцев. Припасенные макароны оказались совсем не лишними. Быстрее всего кончился собачий корм, но, как оказалось, человеческая еда собакам нравится даже больше. Питьевую воду получали при помощи пары опреснителей. Когда они сломались, подруги их разобрали и сделали из исправных деталей один действующий.

Видео: Two women sailors lost at sea

Первого октября яхта доплыла до крохотного островка Уэйк, на котором есть база ВМФ США. «Нам удалось до кого-то там достучаться, — говорит Дженнифер. — Мы сообщили, что дрейфуем уже пять месяцев и нуждаемся в помощи. И они ответили. Сказали, что если мы подойдем к гавани, то нам помогут». Проблема заключалась в том, что вход в гавань находился на противоположной стороне острова, а ветер и волны продолжали нести корабль на запад.

Когда Уэйк скрылся из вида, Дженнифер проплакала весь день. Утешали, по ее словам, только собаки. «Они лизали нам лица и давали надежду», — вспоминает она. До встречи с тайваньским рыболовным судном оставался еще почти месяц.

Сомнения

СМИ во всем мире подхватили историю о чудесном спасении двух женщин, которые потерялись в Тихом океане. Это красивый сюжет, смутно знакомый каждому по фильмам и книгам. Многие вспомнили «Жизнь Пи» — знаменитый роман о юноше, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося в открытом море на шлюпке с тигром.

Через пару дней подали голос скептики. Выяснилось, что путешественницы не очень надежные рассказчицы (то же, впрочем, относится и к герою «Жизни Пи»). Нестыковки есть даже в самом начале истории: по данным Национальной метеорологической службы США, в первых числах мая в районе Гавайев не было настолько мощных штормов, как утверждают путешественницы. Кроме того, если они всерьез боялись, что не проживут и суток, то почему не активировали радиобуй?

История про акул тоже не вызывает доверия. «Что-то такое мог бы придумать четырехлетний ребенок», — комментирует Джордж Берджесс, специалист по акулам из Музея естествознания во Флориде. По его словам, эти рыбы никогда не охотятся стаями. К тому же девятиметровых тигровых акул не бывает.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба стоят на своем. Многие странности можно объяснить тем, что у страха глаза велики: очень вероятно, и акулы были помельче, и шторм послабее. Чтобы повредить старенькую яхту, пятиметровые волны не нужны.

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Clay / U.S. Navy / AP

Рыбаки

Больше всего путаницы связано с самим спасением. «Пресса утверждает, что нас спасло тайваньское рыболовное судно. На самом деле это из-за него мы подали сигнал бедствия», — объясняет Дженнифер

Рыбаки появились 24 октября. На судне было больше двадцати филиппинцев, индонезийцев и китайцев. На ломаном английском изъяснялись только двое. Они сообщили путешественницам, что надвигается тайфун и предложили отбуксировать яхту к японскому острову Минамитори.

«Узнав, что на борту нет мужчин, они посмотрели на нас как на обед с десертом», — говорит Дженнифер. По ее словам, рыбаки принялись намеренно таранить яхту. За считаные часы «Морская нимфа» получила больше повреждений, чем за многомесячное плавание (это подтверждают видео, снятые незадолго до прибытия военного корабля). Именно поэтому женщины говорили, что боялись за свою жизнь, когда поднялись на «Эшкрофт».

Путешественницы опасались включать радиобуй: это было бы заметно. Дженнифер подала сигнал бедствия при помощи спутникового телефона на тайваньском судне. «Даже военные моряки были удивлены, увидев, как быстро уплыли рыбаки, когда на горизонте возник “Эшкрофт”», — рассказывает Дженнифер.

Порно

Британский таблоид Daily Mail отыскал в Гонолулу бывшего бойфренда Дженнифер. 26-летний Роман Калиновский младше ее на 20 с лишним лет. Он считает себя диджеем и профессиональным игроком в блек-джек. По его словам, в молодости Дженнифер свалилась с мотоцикла и переломала все кости. «Наверное, повредила в мозге ту часть, которая отвечает за здравый смысл», — говорит он.

На Гавайях Дженнифер работала ландшафтным дизайнером и получила патент на технологию озеленения крыш, которым заинтересовался австралийский архитектор Майкл Крийнен. Когда денег не хватало, она танцевала в стрип-клубах и подрабатывала как доминатрикс. Кроме того, сочиняла порнороманы под псевдонимом LJ Leppa (фамилия и инициалы Дженнифер Аппель задом наперед).

Героиню ее книг тоже зовут LJ, и она определенно унаследовала многие черты автора. Один из романов рассказывает о любовных похождениях LJ, которая путешествует на яхте со своей секс-рабыней Лори и моряком по имени Тад. Книги иллюстрируют эротические фотографии самой Дженнифер. На одном снимке она сидит на мотоцикле голышом, на другом — хлещет обнаженную девушку кнутом.

Дженнифер Аппель (слева) и Таша Фуаба (справа) Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Clay / U.S. Navy / AP

Калиновский утверждает, что именно так она скопила на подержанную яхту и плавание. На полноценный ремонт денег уже не хватило. Возможно, этим и объясняются многочисленные технические проблемы, с которыми столкнулась «Морская нимфа» в плавании.

«Ей хотелось исчезнуть на какое-то время, уплыть на Таити и посмотреть, что выйдет, — говорит Майкл Крийнен. — Если найдется пустынный остров, где никто не живет, и есть еда и опреснитель, это не такое уж плохое место для жизни».

Надежда

Дженнифер Аппель надеется, что «Морскую нимфу» еще можно спасти. Если яхту удастся найти и починить, она планирует отправиться в новое плавание — но на этот раз приготовившись получше. 20 тысяч островов по-прежнему манят ее.

«Рано или поздно придется умереть, — говорит она. — Уж лучше заниматься любимым делом, когда это произойдет, верно?»