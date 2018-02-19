Трехметровая акула вытащила поймавшего ее рыбака из лодки

Австралийский рыболов не справился с акулой, которая клюнула на его удочку, и упал в воду. Об этом сообщает Yahoo 7News.

34-летний Бретт Палмер удил рыбу с байдарки недалеко от австралийского города Балнарринга, штат Виктория. По его словам, крупная акула клюнула всего через 15 минут после начала рыбалки. Он стал ее вытягивать, но трехметровая рыба отчаянно сопротивлялась и выпрыгивала из воды.

«Она укусила лодку, едва не задела мою ногу», — вспомнил рыбак. Акуле удалось перевернуть байдарку, и мужчина упал в воду. «Я услышал несколько бранных слов, потом большой всплеск, и он оказался в воде», — рассказал его брат, ловивший рыбу с другой байдарки.

Палмер успел забраться в лодку брата и не пострадал. «Это было просто страшно, — позднее пояснил он журналистам. — Не люблю акул». Рыбаки решили оставить перевернутую байдарку и вернуться домой.

На следующее утро пустую байдарку со следами акульих зубов заметили с берега. К поискам ее владельца подключились береговая охрана, водная полиция с вертолетом и добровольные спасатели.

Вскоре выяснилось, что байдарка принадлежала Палмеру. После этого к нему наведались полицейские и вернули потерянные рыболовные принадлежности. Мужчина был дома и не подозревал о переполохе, причиной которого невольно стал.

В январе сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, привлекли множество акул. Их окружили около 15 хищных рыб и принялись пожирать разбросанный корм.

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