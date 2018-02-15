Тупорылая акула вмешалась в тренировку воднолыжника

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Австралийский воднолыжник чуть не столкнулся с тупорылой акулой во время тренировки. На видео инцидента обратил внимание портал UPI.

На ролике, заснятом на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд, тупорылая акула выпрыгивает из воды буквально в нескольких сантиметрах от спортсмена, однако тот никак не реагирует на происходящее. Как выяснилось позже, водный лыжник был так сосредоточен на тренировке, что просто не заметил рыбу, а видео снимал для того, чтобы взглянуть на свою технику со стороны.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют серьезную опасность для человека.

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