Мертвая акула упала в сад британца во время чаепития

Житель Великобритании обнаружил в своем саду упавшую с неба мертвую кошачью акулу, пишетDaily Mail.

Джеймс Хилл, живущий в прибрежном городе Уитстабл, графство Кент, и подрабатывающий спасателем на воде, пил чай у себя на кухне, когда его отец зашел и спросил, как называется акула, длиной примерно в 60 сантиметров и со сплющенным носом. Когда сын поинтересовался, зачем это ему, мужчина объяснил, что такая рыба лежит у него в саду.

По словам Хилла, рыба выглядела так, будто умерла два дня назад. «Это самое глупое, что со мной когда-либо случалось, и я не знаю, как об этом рассказать: "знаешь ли, я как раз наливал себе чай, когда акула упала в мой сад"», — рассказал он журналистам.

Мужчины решили, что ее выронила чайка, которая переоценила свои силы и не смогла донести добычу до гнезда.

Кошачьи акулы обитают в умеренных и тропических морях по всему миру. Их длина составляет от 21 сантиметра до 1,7 метра. Они не представляют опасность для человека и питаются беспозвоночными и более мелкой рыбой.

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