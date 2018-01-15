Упавшая с неба мертвая рыба испортила отдых англичанину

Туристу из Великобритании упала на голову с неба мертвая рыба. О необычном происшествии сообщило издание Daily Mail.

Рассел Хогг (Russell Hogg) из английского города Портсмут отдыхал в джакузи на новозеландском спа-курорте в Окленде, когда ему на голову неожиданно приземлилась крупная камбала весом примерно два килограмма.

Сперва он подумал, что кто-то просто «плюхнулся об воду животом и поднял фонтан брызг», однако потом обнаружил большую мертвую рыбу на дне бассейна и решил достать ее. По словам Хогга, происшествие его немало озадачило, а трех женщин, сидевших с ним в джакузи, испугало. Удар вышел довольно сильным.

Хогг показал находку семье, вместе с которой отдыхал на курорте, но они отказались трогать ее из-за сильного запаха. Вместе они решили, что камбалу ему на голову случайно выронила чайка. После чего он сделал селфи с рыбой и скормил ее птицам. Он пошутил, что собирается купить лотерейный билет после такого необычного дня.

Представители курорта заявили, что расследуют инцидент и собираются внимательно изучить записи с камер наружного наблюдения.

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