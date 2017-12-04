Австралийка показала последствия «дождя» из смертельно опасных пауков

В Австралии начался сезон пауков. Пользовательница развлекательного ресурса Reddit lostintranslation01 выложила фотографию подоконника, на котором лежали восемь мертвых членистоногих.

Пауки погибли после сильных дождей. «Когда ты живешь в штате Виктория, и первый день лета приносит дождь. И всех этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!» — подписала девушка снимок.

Комментаторы шутили, что для Австралии это обычное дело: пользователь greycharter заявил, что обычно он вытряхивает пауков из ботинок, а юзер yourlifeisdumb заметил, что такое случается, если «перестать носить акул на ногах». А те, кто собирается переехать в Австралию, паниковали и писали о желании запастись противоядием впрок.

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Австралийские вдовы, которых девушка нашла на подоконнике, считаются самыми опасными австралийскими пауками. «Эти пауки укусят вас с наибольшей вероятностью, чем любые другие австралийские животные», — объяснил Daily Mail глава австралийского паучьего зоопарка Кэйн Христенсен (Kane Christensen). По его словам, австралийских вдов можно найти практически в любом доме в Австралии, где они пытаются скрыться от сырости. К тому же, стоит им обосноваться на новом месте, они начинают активно плодиться: одна паучиха может родить сотни паучат за раз.

Укус австралийской вдовы очень болезненный и смертельно опасен для человека, однако от него существует коммерчески доступное противоядие. Тем не менее прием лекарства не уменьшает болей.