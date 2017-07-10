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«Это страна приезжих»

История москвички, переехавшей в австралийский Брисбен

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Brisbane Batcave Outflow Milf What a great view of our beautiful City from the outflow
Фото: darkday / Flickr

Правда ли, что в Австралии всегда солнечно и тепло, а на людей нападают огромные пауки, змеи и прочая страшная живность? В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» побеседовала с Ольгой из Москвы, которая уехала в «страну антиподов», чтобы получить высшее образование, да так там и осталась.

Решение и переезд

Я родилась и выросла в Москве, после окончания бакалавриата решила поступать в магистратуру в зарубежный вуз. Поскольку английский был единственным языком, на котором я хоть как-то могла общаться, я пошла по пути наименьшего сопротивления и обратила внимание на англоязычные страны.

Проанализировав ситуацию на рынке образования, я узнала, что Австралия и Новая Зеландия позволяют выпускникам остаться на срок от двух до четырех лет после окончания вуза. Эти страны заинтересованы в привлечении специалистов. В Великобритании таких возможностей нет, Канаду и Америку я вообще никогда не рассматривала, а Новая Зеландия находится совсем уж далеко. Так выбор пал на Австралию. Для переезда мне пришлось изрядно подтянуть язык, но, к счастью, у меня получилось (если бы я не сдала языковой экзамен, меня бы не допустили к учебе в выбранном вузе).

Я приехала в город Брисбен в начале марта, когда в Австралии уже осень. Было нежарко. Вода холодная, плавать нельзя — медузы нападают. На первый взгляд, Австралия совсем не показалась мне райским местечком.

Образование имеет значение

В 2017 году я закончила обучение. Сейчас у меня есть постоянная работа, но, получив диплом, я смогу рассмотреть и более высокоооплачиваемые позиции.

Зарплаты вообще зависят от разряда в профессии, а это, в свою очередь, определяется совокупностью факторов: какой диплом у человека, какой опыт работы, повышал ли квалификацию. У каждого почасовая оплата, но имеется минимум, установленный государством, меньше которого платить нельзя. Это 740 рублей в час, если переводить на российские деньги по курсу. Столько может зарабатывать и дворник, и старшеклассник-студент.

Налогообложение тоже интересное — прогрессивное: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Кто-то считает это несправедливым. Но надо учесть, что и пенсионные начисления разные. Пенсионный возраст повыше, чем у нас (65 лет вне зависимости от пола). Но можно, не дожидаясь нужного возраста, разом забрать всю накопленную пенсионную сумму и отойти от дел досрочно. Пенсионные накопления могут быть весьма значительными: некоторые инвестировать начинают, некоторые исполняют какие-то свои мечты.

Современный, но спокойный город

Я живу в штате Квинсленд, в городе Брисбен. Он совсем не похож на Москву. Население — немногим больше миллиона. Город очень зеленый, и его постоянно улучшают, благо условия позволяют: пальмы, фикусы растут на улицах, причем невероятных размеров.

Брисбен молод, он изначально планировался с расчетом на будущее, и вся инфраструктура достаточно развита, в том числе и транспорт. Час пик бывает, но это не наш московский час пик, если вы понимаете, о чем я.

Есть приложение, которое объединяет три способа передвижения: пригородные поезда, автобусы и речной транспорт. Река идет через весь город изгибами. Зимой не замерзает, транспорт всегда на ходу, порой действительно удобнее переплыть на другой берег. Стоимость одинаковая у всех видов городского транспорта, высчитывается по зонам. Иногда водители сами пускают бесплатно: например, если нет наличных денег, а карту они не принимают. Пару остановок могут провезти и даром. Для инвалидов и пожилых есть интересная система: автобус приспускается к бордюру, на передней платформе имеется специальный поддон, которые водитель откидывает на дорогу. Получается очень плавный пандус.

Опасная Австралия

То, что в Австралии есть снег, для меня было шоком. Был шаблон: Австралия — красный континент, кенгуру, засуха. Сейчас, в июле, здесь зима. В штате Виктория, в 20 километрах от Мельбурна, лежит снег, и можно кататься на лыжах. В Австралии нет горнолыжных курортов в привычном смысле — самая высокая гора около 2000 метров, но все же!

Летом в городах очень жарко, и без бассейна не выживешь. Культура плавания очень развита, почти в каждом доме есть свой бассейн. Например, этим летом термометры поднимались до 38 градусов, а севернее и до 42.

В Австралии правда очень много насекомых и змей. Я штат не специально выбирала, но так получилось, что он оказался самым безопасным. Хотя и у нас есть ядовитые маленькие соседи. Например, маленькие незаметные паучки, которые называются redback: от их укусов часто страдают дети, они же играют постоянно на улице, среди зелени. А яд этих паучков смертелен.

Есть и летучие лисицы, у которых в слюне содержатся ядовитые вещества. Например, они жуют ягоды, облизывают, а потом раз — и ребенок их в рот потянет. Бывают медузы, которые выглядят как кубики льда. Если они приплывают к берегу — а делают они это, когда вода кристально чистая и спокойная — дается четкое указание: плавать только в гидрокостюме, иначе можно попасть в больницу на несколько недель.

Но ко всему нужно привыкнуть, а главное — адаптироваться. Всех иностранных студентов учат: не делайте того, чего бы не стали делать в своей стране. Вот и вся наука.

Цена комфорта

В Брисбене я снимаю квартиру (иметь что-то свое, пока запредельная мечта). Я плачу в неделю около 13000 рублей, включая коммуналку. Отдельно оплачивается только интернет. Купить квартиру можно за те же деньги, что и дом с землей. Но квартиры эти большие, минимум 100 квадратных метров, тут никому в голову не придет проектировать квартирку в 30 метров.

Многоквартирные дома обслуживаются управляющей компанией. Например, есть собственный сантехник, которого не надо ждать весь день — он придет в течение 10 минут и все починит, потому что всегда на месте. А если все-таки нужно уйти, то можно оставить ключи работнику — никто не украдет ничего, и когда вернешься домой, все будет готово.

Ближе к центру Брисбена такая квартира будет стоить порядка 500 тысяч австралийских долларов (около 23 миллионов рублей), а это большие деньги.

Я бы не сказала, что цены на еду выше, чем в Москве. Порой некоторые овощи и фрукты даже дешевле. Килограмм курицы стоит 220 рублей, говядина — 400 рублей (дорогие части — 800-2000). Овощи можно купить в супермаркете или на рынках (там дешевле). Почему-то тут ужасно дорогие помидоры, хотя все безвкусные.

В Австралии следующая продуктовая политика: ввозить меньше чужого и употреблять больше своего. Стараются есть все сезонное: в сезон клубники нужно есть клубнику, в сезон авокадо — авокадо. Например, зимой один манго стоит 130 рублей, а летом коробка из двадцати штук — около 450!

По себе заметила, процент расходов на еду от общей суммы зарплаты меньше, чем у нас.

Истоки законопослушности

У меня довольно разношерстный круг общения. Начиная со студентов из разных стран и заканчивая моими работодателями, которые австралийцы, но в разных поколениях. У кого-то бабушки с дедушкой — европейцы, или родители. Почти все австралийцы — законопослушные, ответственные, патриотично настроенные. Они любят свою страну, благодарны ей за все блага.

Больше различий есть по классовому признаку. Например, сильна социальная поддержка, оказываемая государством безработным. На эти выплаты можно жить и не работать никогда. Некоторые так и делают. Это своеобразный класс: используют сленг, могут окурок бросить в неположенном месте или гадость вслед крикнуть. Но нельзя их назвать маргиналами или бандитами. Все четко знают, что за правонарушение будет строгое наказание.

На чем базируется местная законопослушность? Например, представьте: пустая трасса, камер нет, полиции тоже: гони — не хочу. Но если тебя поймают, то все, не расплатишься. Одного раза достаточно, чтобы больше не нарушать закон.

Соответственно, и уровень преступности низкий. Конечно, сообщают и о пропаже детей и об убийствах, но значительно реже, чем в России. Ну и потом, Австралия не такая большая страна, и это отдельный континент, отсюда так просто не сбежать. Нет смысла угонять машину, потому что ехать-то и некуда.

Еще один сдерживающий фактор — много приезжих, которые хотят остаться. Наказание за любые нарушения — депортация из страны на несколько лет или навсегда. Если человек хочет остаться, то лишний раз ничего нарушать не будет. Но полиция достаточно лояльна: они всесторонне рассматривают происшествие.

Однажды я с коллегой поехала в другой город на конференцию. Мы немного не рассчитали и добрались до места рано утром, где-то в районе 7:15. Проскочили, не заметив, гостевую стоянку и поставили машину на парковку для сотрудников, где каждое место расписано. Вышли буквально на 10 минут, отнести материалы и узнать, где же парковка. Этих 10 минут хватило, чтобы меня уже оформлял сотрудник охраны. Я объяснила ситуацию: что мы приехали из другого города, просто не знали, где оставить машину, вот и остановились на 10 минут. Он все понял, но талончик просто так выкинуть нельзя. «Я его отправлю, а вы в головной офис напишите, что не знали, куда ставить машину, что организация вам схему не предоставила и вы сразу уехали», — посоветовал он мне. Я обратилась в центральный офис, и они простили мне этот штраф. Правонарушений до этого у меня не было, к тому же, я иностранец. Вот так 170 долларов мне удалось сэкономить.

Загадочные русские

Как я говорила, в городе проживает около миллиона человек. Из приезжих больше всего китайцев и индусов. Выходцев из Сенегала — около 10 тысяч, а русских лишь около полутора тысяч.

Наши соотечественники здесь — это очень разная публика. Много тех, чьи корни уходят аж в волну эмиграции революционного периода. Их предки бежали от красных сначала в Китай, а потом в Австралию. Есть и те, кто уехал в 90-е годы, когда Австралии нужны были специалисты любой сферы. Сегодня большинство приезжает за образованием.

Это страна приезжих. Нет национализма вообще ни в каком виде. Иногда могут спросить, что я думаю про политику в нашей стране. Но не с целью выяснить какие- взгляды, а чтобы поддержать разговор. Поскольку русских не очень много, то местным просто интересно, что это за люди, которые забрались так далеко. Про нас мало что знают.

Я никогда никакого негативного настроя по отношению к себе не испытывала. Нельзя забывать, насколько это мультикультурное общество: тут все равны, никакого напряжения нет.

Не последний переезд?

В Россию я приезжаю раз в год летом на пару месяцев. Это приятно, потому что позволяет мне увидеть семью, друзей и родные места. Родители меня поддержали в моем решении уехать учиться за границу. Но никто не воспринимал это как переезд навсегда, даже я.

Про планы пока не могу ничего точно сказать. У меня все, как у обычных людей: хочется найти хорошую работу и реализовать себя. Я не исключаю того, что позже буду работать где-нибудь в Азии или Европе. Я не вижу себя в какой-то конкретной стране. Мне нравится и там, и здесь, везде есть плюсы и минусы. Пока есть силы и возможности, мне нравится жить на две страны.

Отношение к месту, где ты живешь, формирует комфорт, который, в свою очередь, зависит от достаточно элементарных вещей. Например, чувство безопасности. Там я не боюсь оставить сумку в машине и забыла, что такое сигнализация. Думаю, люди едут за спокойствием и стабильностью.

Беседовала Елизавета Деньчикова

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