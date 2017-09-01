Фермер с граблями пошел на 12-сантиметрового паука

Житель города Уэйнгаро (Новая Зеландия) обнаружил на стене своего дома гигантского паука. Об этом сообщает The Sun.

Фермер рассказал, что убирал с крыльца высохшие листья плюща, когда заметил что-то живое у двери. По словам оечивдца, паук был порядка 12 сантиметров в длину.

Издание отмечает, что средний размер пауков, которые могут плести ловчие сети, составляет около трех сантиметров. Тот, кто снял происходившее на камеру, признался, что никогда в жизни не видел таких огромных пауков.

В конечном итоге фермер избавился от мутанта с помощью садовых грабель.