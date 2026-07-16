Владельцы шоу «Каламбур» вывели на Украину миллионы рублей. Как авторы культовой передачи 90-х продолжают зарабатывать в России?

Владельцы украинской передачи «Каламбур» вывели из России 89 миллионов рублей

Владельцы украинской юмористической передачи «Каламбур», пользовавшейся бешеной популярностью в 1990-е и 2000-е годы, продолжают зарабатывать в России. По данным СМИ, повторный показ культовых скетчей за прошлый год принес их актерам миллионы рублей. Все эти деньги были выведены на Украину через американскую фирму. Подробнее об этом, а также о том, почему российские зрители продолжают смотреть это шоу спустя годы, — в материале «Ленты.ру».

«Каламбур» вывел почти 90 миллионов рублей из России на Украину

Как сообщает Shot, за 2025 год общая выручка «Каламбура» в России составила 91 миллион рублей.

89 миллионов рублей выручки были выведены из России на Украину через американскую компанию

Юридическое управление программой осуществляется через американскую фирму: в 1997 году в США была создана компания AFL Productions, которая зарегистрировала в России дочернее юридическое лицо — ООО «Мэриот». Сейчас «Мэриот» зарабатывает на повторе выпусков «Каламбура» на кабельном канале НВВ, а также на музыке из Деревни дураков» и «Крутого пике».

Кадр: телешоу «Крутое пике»

Помимо этого, стало известно, что россиянам сегодня предлагают эксклюзивные выпуски шоу за подписку от 50 рублей в месяц.

Актеры украинской передачи сегодня общаются с поклонниками из России

Главные актеры программы — Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков — живут в Одессе. Отмечается, что они не высказываются против России, а, наоборот, активно общаются с российскими поклонниками на русском языке.

Еще одна звезда «Каламбура» актер Сергей Гладков, сыгравший Мужика в «Деревне дураков» и несравненную Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл в «Крутом пике», умер в октябре 2023 года. Его похоронили в Одессе.

Культовую передачу создали комики-одесситы

Программу «Каламбур» придумала комик-труппа из Одессы «Фул Хаус». Первые 12 серий были сняты в 1996 году на базе телекомпании «Приват-TV» в Харькове. В том же году передачу продали российскому каналу ОРТ — на нем шоу выходило с 1996 по 2000 год. С 2000 по 2001 год оно транслировалось на РТР.

«Каламбур» представлял собой сборник рубрик, самые известные из них — «Деревня дураков», «Крутое пике», «Бар "Каламбур"», «Железный капут» и «Мужские истории». В каждой из них были свои постоянные герои

Кадр: телешоу «Деревня дураков»

Например, в «Деревне дураков» были Мужик и Морячок, которые любили выпить самогон тайком от Бабы. Если она заставала мужчин за этим занятием, то принималась бить их сковородкой. «Крутое пике» высмеивало американские фильмы-катастрофы: в нем пассажирский самолет «Бройлер-747» терпел крушение на протяжении 325 серий.

Всего было снято 136 выпусков «Каламбура». С 2003 по 2009 год повторы показывали на каналах ТНТ и ДТВ. В 2012-2014 и 2018-2021 годах — на канале «Перец» (нынешнее название — «Че»). С 2024 года отреставрированный архив программы транслируется на канале НВВ.

У «Каламбура» до сих пор много поклонников

Проект полюбился миллионам зрителей благодаря сочетанию в нем абсурда, клоунады и сатиры. В «Каламбуре» были яркие, динамичные скетчи, которые не давали зрителям заскучать. Сегодня это шоу вызывает у россиян ностальгию по 1990-м годам. Кроме того, с некоторыми героями начали делать мемы. Так, например, произошло с Пчелой из «Деревни дураков» — за выпученные глаза ее прозвали «Всратой Пчелой».

В сети также можно встретить много комментариев от поклонников передачи. Они признаются, что до сих пор с удовольствием пересматривают программу. Видео со скетчами из шоу набирают сотни тысяч просмотров на YouTube.