Месси посвятил победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026 Марадоне

Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026 Диего Марадоне

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года бывшему игроку небесно-голубых Диего Марадоне. Об этом сообщает TycSports.

«Уверен, что Диего сейчас безмерно радуется этому с небес. Для него это был очень особенный день. Пусть он празднует победу там, наверху, как хочет», — заявил Месси. Футболист добавил, что считает победу над Англией подарком и Марадоне, и всему аргентинскому народу.

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Месси отметился двумя результативными передачами.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Футболист известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.