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12:49, 16 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Влияние назначения нового премьер-министра Украины на СВО оценили

Журавлев: Назначение Корецкого новым премьером Украины вряд ли изменит в ходе СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diana Deliurman / Frontliner / Getty Images

Назначение гендиректора «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины вряд ли изменит что-то в отношениях Москвы и Киева, считает политолог Дмитрий Журавлев. Последствия избрания бизнесмена для спецоперации специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Он всегда себя позиционировал не как политик, а как бизнесмен и менеджер. С этой точки зрения для отношений с Россией у него более свободные руки. Но я не думаю, что при нынешнем режиме в принципе возможны какие-то улучшения отношений», — отметил Журавлев.

По словам политолога, при президентстве Владимира Зеленского между Москвой и Киевом мир может быть только в одном случае — если ВСУ проиграют на фронте. Во всех остальных будет только перемирие, добавил он.

«Наверное, для взаимодействия с Западом бизнесмен-премьер — это разумно, это понятно. Они говорят на одном языке. Но боюсь, что в сторону России это ничего не изменит. При этом в субъективном плане, он как человек, не привязанный к политике, имеет некую свободу действия. Он может сказать, что в этом не участвовал, и предложить все закончить. Но кто ему даст это сказать — вот вопрос», — заключил Журавлев.

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за избрание нового премьер-министра. Отмечалось, что за назначение Сергея Корецкого проголосовали 289 депутатов.

Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко 12 июля. Он называл Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы на этой должности.

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