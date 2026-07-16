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12:52, 16 июля 2026Спорт

Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России

Осин заявил о несостыковке в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спортивный журналист Алексей Осин заявил, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сам себе противоречит, объясняя переход 13-летнего сына Александра под юрисдикцию Азербайджана деградацией российского фигурного катания и одновременно отсутствием перспектив для ребенка в России. В эфире программы «Мы в курсе» на канале «Царьград» Осин указал на логическую нестыковку в аргументации известного фигуриста.

«Никак одно с другим не стыкуется. Если в стране, где фигурное катание деградирует, твой сын потенциально все равно не может пробиться в сборную, значит, ты сам себе противоречишь. Просто уровень, наверное. Я, честно говоря, не могу сказать, что я большой специалист именно в фигурном катании, я не видел, как катается сын Плющенко. Но просто уровень его достаточно низок, и шансов, как сам Плющенко говорит, у него здесь нет», — сказал Осин.

При этом журналист отметил, что переход спортсменов, не попадающих в основной состав, под флаги других государств стал обычной практикой из-за высокой конкуренции в России, и в этом нет ничего предосудительного.

Осин также не согласился с общей оценкой состояния российского фигурного катания, которую дал Плющенко. По его мнению, вынужденная пауза в международных стартах должна быть использована для внутреннего развития вида спорта, а не для ориентира на зарубежные турниры.

Он привел в пример США, где, по его словам, не ориентируются на развитие баскетбола в мире, а считают свой баскетбол лучшим и делают все для того, чтобы он таким оставался. В России же, считает Осин, складывается ущербная позиция, когда необходимо обязательно участвовать в международных турнирах, чтобы чувствовать себя полноценно развивающимся видом спорта.

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Ранее на слова Плющенко отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными», — заявила специалист.

Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания 11 июля. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.

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