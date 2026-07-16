Египет отказался от бумажных виз в пользу цифровых

Египет отказался от бумажных виз в пользу цифровых — с 1 августа запустят тестовый запуск контроля въезда с помощью QR-кодов. Об этом пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо №104 Палаты туристических компаний и агентств Египта.

Так, в нем сказано, что после завершения экспериментального периода систему распространят на все аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Бумажную марку, которую вклеивают в паспорт по приезде, заменят на QR-коды.

Их можно будет получить через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания, установленные в залах прилета. Цена визы с учетом сборов и налогов составит 36 долларов (2,8 тысячи рублей). При этом туристические компании смогут оформить QR-код на имя туриста заранее — за 48 часов до прибытия. Также сообщается, что с 1 августа новая система заработает исключительно в Каирском международном аэропорту.

Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь идет о Шарм-эш-Шейхе.