Мужчина спас свою собаку от шестиметрового питона

Житель индийской деревни Голихол вблизи города Бендур, штат Карнатака, спас свою собаку от шестиметрового питона. Об этом сообщает сайт Times of India.

Утром во вторник, 29 сентября, Рави Шетти (Ravi Shetty) вернулся из Бангалора в свой фермерский дом. Он услышал, что его собака воет от боли. Индиец выбежал на улицу и увидел, что огромный питон свернулся кольцами вокруг питомца и пытался проглотить его.

Не теряя времени, Шетти кинулся спасать собаку. «Мне необходимо было спасти питомца, к которому мы все очень привязаны. Это было непросто, так как змея была длиной около шести метров и весила около 50 килограммов», — рассказал он.

Спасение собаки заняло около полутора часов. Шетти позвонил своему другу из лесного департамента Радживе С Говде (Rajeeva S Gowda) и позвал его на помощь. Говда поймал питона и выпустил в близлежащем лесу.

Ранее сообщалось, что посетитель открытого зоопарка Кхао Кхео в тайском регионе Си-Рача, провинция Чонбури, освободил пятнистого оленя из захвата питона. Прежде чем змея смогла поглотить оленя, мужчина ударил ее палкой и заставил отпустить добычу.