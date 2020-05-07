Обнаженный мужчина сразился с огромным питоном ради спасения котенка

Обнаженный житель австралийского округа Кимберли, штат Западная Австралия, сразился с огромным питоном, чтобы спасти своего котенка. Об этом сообщает сайт Vice.

Инцидент произошел в апреле. Ник Кернс (Nick Kearns) спал у себя дома. Он проснулся от крика возлюбленной. Оказалось, что гигантский 2,5-метровый питон напал в саду на их котенка. Рептилия обвила кольцами питомца и собиралась съесть его.

Кернс выбежал на улицу голышом и бросился на помощь котенку. Несколько лет назад он прошел курс по обращению со змеями.

Пока его девушка держала змею за хвост, он схватил рептилию и попытался вырвать котенка из ее захвата. «У меня было мало времени. Я видел, что котенок начинает задыхаться», — сказал он.

Когда Кернсу удалось вырвать котенка, змея укусила его за правую руку. Только после схватки он заметил, что все вокруг залито его кровью.

«Я не мог просто стоять рядом и позволить питону съесть котенка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что питон в австралийской местности Эерва-Вейл, регион Саншайн-Кост, убил и целиком проглотил домашнюю кошку. Змеелову пришлось сидеть и ждать, когда змея окончательно проглотит животное, после этого он посадил питона в мешок и выпустил в дикую природу.

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