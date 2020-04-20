Питон съел 20 куриц и попался

В таиландской провинции Махасаракхам пойман питон длиной 3,5 метра, который съел 20 куриц. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Змею заметил брат хозяйки пропавших птиц, 28-летней Джутамас Крайпол (Jutamas Kraipol). «Мой брат пошел накосить травы для наших коров, но потом в панике прибежал обратно, — рассказывает она. — Его напугала большая змея, которую он увидел. Я вызвала спасателей, поскольку уверена, что это та самая змея, которая таскала моих кур».

Птицы стали пропадать в начале года. «Поначалу я была озадачена, когда пропали две курицы, — говорит Крайпол. — Осталось только несколько перьев. Но вскоре поняла, что это была змея. Теперь, думаю, курицы перестанут гибнуть».

Спасатели изловили питона и планировали отпустить его на волю в 15 километрах от фермы Крайпол.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Оксенфорд, штат Квинсленд, обнаружила на коврике перед своим домом огромного питона-альбиноса. Рептилию пришлось усыпить, так как этот вид змей происходит из США и запрещен к содержанию на территории страны.

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