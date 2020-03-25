Редчайший пятиметровый питон-альбинос приполз к женщине и испугал ее

Жительница австралийского города Оксенфорд, штат Квинсленд, обнаружила на коврике перед своим домом огромного питона-альбиноса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Длина змеи составляла около пяти метров, а вес — около восьмидесяти килограммов. Змея была покрыта шрамами, и у нее не хватало кончика хвоста. Испуганная женщина вызвала змеелова Тони Харрисона.

Харрисон отметил, что это редчайшая для Австралии змея. «Могу я просто сказать: "Вау". Сюда приполз огромный темный тигровый питон-альбинос. Как чертовски красива эта змея», — написал он в Facebook.

Змеелов считает, что большая змея могла сбежать из неволи. По всей видимости, предыдущий владелец плохо с ней обращался. Питона пришлось усыпить, так как этот вид змей происходит из США и запрещен к содержанию на территории Австралии.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве питона. Группа сотрудников лесного ведомства обнаружила изуродованные и обугленные останки пресмыкающегося на берегу реки Майиладутурай: выяснилось, что поводом для убийства стал козел, которого съел питон.

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