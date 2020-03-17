Мужчина отомстил питону за козла и попал за решетку

В индийском штате Тамилнад задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве питона. Он и его друзья, причастные к преступлению, могут попасть за решетку, сообщает The New Indian Express.

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Группа сотрудников лесного ведомства обнаружила изуродованные и обугленные останки пресмыкающегося на берегу реки Майиладутурай. В ходе расследования выяснилось, что поводом для убийства стал козел, которого съел питон.

Хозяин козла, местный житель по имени Маникумар, отправился на поиски змеи с двумя друзьями — Марутамуту и Рамачандраном. Им удалось найти питона и вынудить срыгнуть добычу. Лишь после этого они поняли, что козла уже не спасти. Тогда Маникумар решил отомстить змее и уговорил друзей помочь. Рамачандран держал пресмыкающееся за хвост, а Марутамуту рубил ему голову.

После убийства Маникумар и его знакомые Канагарадж и Джайякумар избавились от змеи. Они отнесли мертвое пресмыкающееся к реке и сожгли, однако полностью уничтожить следы не удалось. Марутамуту был задержан первым, Остальных разыскивают. Им грозит наказание за нарушение закона о защите дикой природы.

В январе сообщалось, что в малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, убили питона длиной 5,5 метра. Его убийцам также грозила тюрьма.

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