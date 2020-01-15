Геодезистам пригрозили тюрьмой за убийство огромного питона

В малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, убили питона длиной 5,5 метра, его убийцам пригрозили тюрьмой. Об этом сообщается в пресс-релизе Лесной корпорации Саравака.

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В начале января на странице Sri Aman Youtuber в Facebook появились два видео, на которых группа мужчин-геодезистов позирует возле огромной змеи. Судя по кадрам, выложенным в интернет, ее длина могла составлять до девяти метров, а вес достигать одной тонны.

«Возможно, это самый большой питон, которого заметили и поймали в Малайзии, а то и во всем мире, — цитировало издание Borneo Post слова помощника министра городского развития и природных ресурсов Саравака Лена Талифа Саллеха (Len Talif Salleh). — Если он еще жив, нам следует позаботиться о нем. И если мертв, мы должны сохранить его».

Журналистам удалось отыскать человека, знакомого с героями видео. По его утверждению, они были геодезистами, и встретили питона, когда работали в джунглях. «Им пришлось его убить, — объяснил он Borneo Post. — Питон был огромным, и они опасались, что он может представлять опасность для жизни».

Сотрудники государственной Лесной корпорации Саравака, отправленные на поиски змеи, обнаружили в джунглях гниющую тушу длиной 5,5 метра. Кроме того, представители организации идентифицировали и допросили автора опубликованных в Facebook видео, а также девятерых геодезистов, которые снимались рядом с убитым питоном.

Теперь их подозревают в нарушении закона о защите дикой природы, который, среди прочего, запрещает убивать, ловить и продавать диких зверей. Если их вину удастся доказать, им грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф до 10 тысяч малайзийских ринггитов (150 тысяч рублей).

В Малайзии обитают сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.

В 2018 году сообщалось, что внутри восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси нашли тело женщины. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома и не вернулась.

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