Гигантский питон проглотил домохозяйку

Тело женщины нашли внутри 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.

Начальник полиции сообщил, что 54-летняя домохозяйка Ва Тиба (Wa Tiba) исчезла вечером в четверг, 14 июня. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома. Ее семья забила тревогу после того, как женщина не вернулась на следующее утро.

Сестра Ва Тибы отправилась на поиски, но нашла только следы, фонарь, обувь и мачете. После этого она немедленно обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли гигантского питона с раздутым животом. Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.

В октябре 2017 года житель Индонезии заявил, что в одиночку одолел семиметрового сетчатого питона. По его словами, змея преграждала дорогу двум пешеходам, поэтому мужчина решил вмешаться и помочь. Ему удалось убить пресмыкающееся, но из-за полученных травм мужчина попал в больницу. После этого змею зажарили и съели.

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