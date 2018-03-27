Самая длинная в мире змея голодала год и съела оленя

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В Индонезии голодавший до этого целый год сетчатый питон целиком проглотил оленя, в несколько раз превосходившего его собственные размеры. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

На кадрах змея нападает на 30-килограммового оленя, валит его на землю и обвивается вокруг него кольцами. Спустя несколько минут животное задыхается, и тогда питон начинает его заглатывать. Чтобы не задохнуться во время поедания добычи, рептилия выплевывает трахею.

Переваривание оленя займет неделю, за это время печень и сердце питона вырастут на 40 процентов, чтобы организм рептилии смог растворить добычу. Отмечается, что после этого питон может не есть целый год.

Самые крупные особи сетчатых питонов вырастают до 10 метров в длину и могут целиком проглотить крокодила.

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