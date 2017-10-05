Индонезиец поборол и съел семиметрового питона

Житель Индонезии утверждает, что в одиночку одолел семиметрового сетчатого питона. Об этом сообщает Yahoo7 News.

По словам 37-летнего Роберта Набабана (Robert Nababan), работающего охранником на плантации пальмового масла, он встретил гигантскую змею, когда ехал домой на мотоцикле. Питон преграждал дорогу двум пешеходам, поэтому мужчина решил вмешаться и помочь.

«Я попытался его поймать, но он укусил меня за руку, и мы долго боролись», — рассказывает Набабан. Ему удалось убить пресмыкающееся, но из-за полученных травм мужчина попал в больницу. Питон перекусил ему сухожилие руки.

В полиции считают, что события развивались иначе, сообщает издание Coconuts.co. «Жертва часто ловит питонов», — заявил шеф полиции округа. По его мнению, Набабану помогали друзья, которым он позвонил, когда заметил пресмыкающееся. Они же добили питона, когда мужчину увезли в больницу. После этого змею зажарили и съели.

Сетчатые питоны водятся в Южной и Юго-Восточной Азии. Они считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.

В марте сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси гигантский питон полностью проглотил взрослого мужчину.