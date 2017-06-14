Сбежавший от хозяев сетчатый питон пробрался в туалет калининградского офиса

Работники одного из калининградских офисов обнаружили в туалете сетчатого питона, сбежавшего от хозяев, сообщается на сайте Калининградского зоопарка.

Прибывшим на место герпетологам удалось отловить змею и отправить ее в зоопарк. «Судя по длине, питону около двух лет. По всей видимости, он сбежал у кого-то из домашнего террариума и по вентиляционному каналу пробрался на первый этаж», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что змея переохладилась после долгого нахождения в прохладных помещениях. Сейчас питона держат в карантине, для него созданы необходимые условия, в том числе поддерживается температура около 25 градусов. Животное накормлено и ведет себя спокойно, отметили в зоопарке и призвали хозяев забрать его домой.

2 июня в Уфе возле одного из жилых домов граждане нашли гигантского питона и вызвали спасателей. Пока они пытались поймать змею, к ней подбежал нетрезвый мужчина, обернул ее в куртку и убежал.