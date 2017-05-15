Змеелов из Флориды одолел пятиметрового питона голыми руками

Американский змеелов Дастин Крам (Dustin Crum) голыми руками убил пятиметровую самку темного тигрового питона, жившую в национальном парке Эверглейдс на юге Флориды. Об этом сообщает издание Mashable.

Видео, которое снял его напарник, показывает, как охотник подкрался к рептилии босиком. Она попыталась отпугнуть его, а затем поползла прочь. Крам бросился на змею, прижал к земле и схватил за шею. Когда она перестала сопротивляться, мужчина прокомментировал в камеру: «Вот так мы это делаем в Эверглейдсе».

Длина пресмыкающегося составляла около 5,1 метра, а вес — 59 килограммов. Это один из наиболее крупных тигровых питонов, пойманных в Эверглейдсе. Типичный представитель этого вида вырастает до 3,7 метра. Длина рекордного экземпляра достигла 5,74 метра.

Змея оказалась беременной. В ее брюхе обнаружили 78 яиц.

Материалы по теме Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить

Тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

В апреле сообщалось, что в Эверглейдсе поймали темного тигрового питона длиной пять метров.