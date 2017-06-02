Нетрезвый уфимец забрал домой с улицы гигантского питона

В Уфе возле одного из жилых домов граждане нашли гигантского питона и вызвали спасателей. Пока они пытались поймать змею, к ней подбежал нетрезвый мужчина, обернул ее в куртку и убежал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работника городской службы спасения.

Сообщается, что питона нашли у дома на проспекте Октября (основная улица города) в районе 22:00. Прибывшие на место спасатели увидели столпившуюся вокруг пресмыкающегося группу зевак. Пока специалисты доставали специальное оборудование, один человек из толпы схватил змею и скрылся.

В марте испанская полиция начала расследование в отношении жительницы города Лоха, кормившей своего домашнего питона живыми щенками и котятами. Подозреваемая разместила в интернете объявление о продаже пресмыкающегося. Оно попалось на глаза сотруднице приюта для животных, которую заинтересовала фотография, где змея душила собаку.