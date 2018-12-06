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Схватка рыбаков и восьмиметрового питона попала на видео

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В индонезийском округе Паданг-Париаман рыбак случайно наступил на огромного сетчатого питона и был вынужден сразиться с ним. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Рыболов Тан Галуан (Tan Galuang) вместе с односельчанами отправился на реку за угрями и по пути наступил на восьмиметрового питона, которого принял за бревно. Змея испугалась и обвила лодыжку одного из его спутников, и друзья бросились к нему на помощь.

«Шестеро мужчин потребовалось, чтобы справиться с питоном», — рассказал Галуан. Борьба со 100-килограммовой рептилией продолжалась несколько минут. «Мы пошли за рыбой, но змея оказалась нашим главным призом. Но моя религия запрещает есть змей, поэтому я не могу ее приготовить», — посетовал рыбак.

В итоге селяне принесли питона в деревню и поместили в клетку. Змея провела в ней несколько дней, пока за ней не приехали представители природоохранных властей. Они отвезли рептилию за несколько километров и выпустили в лес.

Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Самые крупные особи могут достигать десяти метров в длину и способны проглотить крокодила целиком. Представляют опасность для человека.

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