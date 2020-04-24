Питон целиком проглотил домашнюю кошку и попал на видео

Питон в австралийской местности Эерва-Вейл, регион Саншайн-Кост, убил и целиком проглотил домашнюю кошку. На видео с питоном обратило внимание Daily Mail.

Хозяева кошки вызывали змеелова Люка Хантли (Luke Huntley), когда гигантский ромбический питон проглотил их рыжую домашнюю любимицу. Когда Хантли приехал, кошку было уже не спасти. Змея убила животное и начала заглатывать его с головы. На видео хвост кошки торчит из пасти питона, пока тот продолжает поедать свою добычу.

Змеелову пришлось сидеть и ждать, когда змея окончательно проглотит кошку. Это заняло около 30 минут. После этого Хантли посадил питона в мешок и выпустил в дикую природу.

Хантли опубликовал видео с поедающей кошку змеей в Facebook, чтобы обратить внимание хозяев домашних питомцев на то, почему животных опасно выпускать на улицу. «Оно показывает всем, что кошку даже такого размера могут съесть. Для безопасности вашей кошки и для защиты нашей дикой природы держите своих любимцев дома», — подчеркнул он.

Змеелов напомнил, что убивать змей в таких случаях — не выход.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Махасаракхам пойман питон длиной 3,5 метра, который съел 20 кур. Спасатели изловили питона и отпустили его на волю в 15 километрах от фермы Крайпол.

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