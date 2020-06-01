Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео

Видео: @papakrab / Twitter

Посетитель открытого зоопарка Кхао Кхео в тайском регионе Си-Рача, провинция Чонбури, освободил пятнистого оленя из захвата питона. На видео спасения обратило внимание издание Asia One.

На сделанной в субботу, 30 мая, записи видно, как питон пытается проглотить пятнистого оленя. Прежде, чем змея смогла завершить прием пищи, мужчина ударил ее палкой и заставил отпустить добычу. Спасенный олень убежал в лес.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно того, правильно ли поступил посетитель зоопарка. Некоторые считают, что для животных поедать других животных естественно и люди не должны вмешиваться. Другие считают, что спасение жизни — в любом случае правильный поступок.

Ранее сообщалось, что обнаженный житель австралийского округа Кимберли, штат Западная Австралия, сразился с огромным питоном, чтобы спасти своего котенка. Когда мужчине удалось вырвать котенка, змея укусила его за правую руку.

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