Кошка вернулась к хозяевам спустя 13 лет после пропажи

Кошка, пропавшая 13 лет назад в Великобритании, вернулась к хозяевам. Об этом сообщает Evening Standard.

Джемма Барбьери (Gemma Barbieri) из Тетфорда, графство Норфолк, была потрясена, когда получила сообщение, что ее кошка Рози найдена спустя 13 лет после пропажи.

Джемма подарила Рози на день рождения дочери Алисии в 2008 году, но вскоре кошка сбежала. Тогда семья жила в городе Кингс-Линн, однако десять лет спустя Барбьери переехали в Тетфорд и потеряли последнюю надежду найти Рози.

Кошку поймали в Кингс-Линн в 2021 году. Ее посчитали бродячей и отправили в Центр защиты кошек в соседний город Даунем-Маркет, где выяснилось, что животное чипировано. Благодаря информации, хранившейся на чипе им удалось установить хозяев.

Сообщается, что Рози абсолютно здорова и упитана. Как ей удавалось скрываться столько лет на территории небольшого городка, остается загадкой. Сейчас Рози вернулась к хозяевам, и даже успела пообщаться по видеосвязи с Алисией, которая учится в Университете Дерби.

«Обязательно чипируйте своих кошек. Это действительно работает!» — сказала Джемма в интервью.

Ранее сообщалось, что потерявшаяся кошка из американского города Портленд, штат Орегон, нашлась через пять лет почти в двух тысячах километров от дома. Ее обнаружили в Санта-Фе, штат Нью-Мексико и благодаря микрочипу выяснили, что кошка преодолела более 1930 километров из штата Орегон.