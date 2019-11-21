Пропавшая кошка нашлась спустя пять лет на другом конце страны

Потерявшаяся кошка из американского города Портленд, штат Орегон, нашлась через пять лет почти в двух тысячах километров от дома. Об этом сообщает сайт MY Northwest.

Приют для животных города Санта-Фе, штат Нью-Мексико, сообщил о поимке черной кошки, которая бродила по улицам столицы штата. Сотрудники приюта отсканировали микрочип животного и выяснили, что кошка преодолела более 1930 километров из штата Орегон.

Авиакомпания American Airlines предложила доставить кошку вместе с сотрудником приюта в Портленд, чтобы вернуть ее хозяину. Владелец животного Виктор Усов сообщил, что кошка потерялась пять лет назад и он не ожидал увидеть ее снова.

В марте сообщалось, что в американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после пропажи. Питомца по кличке Ларри нашли в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс.

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