В заброшенном кинотеатре нашли пропавшую год назад кошку

В закрытом кинотеатре шотландского города Локерби нашли пропавшую год назад кошку по кличке Софи. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Местные жители оповестили Общество по предотвращению жестокого обращения с животными Шотландии, что в местном заброшенном кинотеатре находится кошка. Специалисты связались с владельцем здания и получили разрешение на вход.

Кошку отвезли в ветеринарную клинику и тщательно осмотрели. Благодаря чипу ветеринары установили, что питомец, которого звали Софи, уже год числился пропавшим.

Эксперты не обнаружили у Софи проблем со здоровьем. Они только отметили, что кошка исхудала. С помощью чипа специалисты нашли контакты хозяина и передали ему питомца.

В марте прошлого года сообщалось, что в американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после пропажи. Кот по кличке Ларри ушел на прогулку в августе 2013 года и пропал, а через пять лет был найден в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс.

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