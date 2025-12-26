Реклама

21:08, 26 декабря 2025

Традиционный рождественский заплыв обернулся трагедией

В Великобритании двое мужчин пропали во время рождественского заплыва в Девоне
Никита Савин
Никита Савин

Фото: James Willoughby / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Великобритании традиционный рождественский заплыв обернулся трагедией в графстве Девон. Об этом пишет People.

25 декабря на пляж города Бадли-Салтертон вызвали экстренные службы и полицию после того, как многие участники заплыва начали тонуть. Спасателям удалось вытащить на берег несколько человек. Некоторым из них понадобилась госпитализация. Вскоре выяснилось, что во время заплыва двое купальщиков пропали.

Сообщается, что это мужчины 40 и 60 лет. К утру 26 декабря их так и не нашли. На месте работает полиция с береговая охрана. Как пишет Birmingham Mail, опытный пловец, который присутствовал на пляже, но решил не принимать участия в купании, рассказал, что 25 декабря был сильный ветер, а волны достигали трех метров. Власти предупреждали граждан о плохой погоде и не рекомендовали купаться.

Рождественский заплыв — традиционное праздничное развлечение в Великобритании, Ирландии и нескольких других европейских странах. Люди, обычно одетые Санта Клаусами, гномами и оленями выпивают на берегу, а потом окунаются в холодную воду.

Ранее сообщалось, что в США спортсмен попытался вплавь добраться со знаменитого острова-тюрьмы Алькатрас в заливе Сан-Франциско до одноименного города на материке и захлебнулся. Расстояние между островом и материком составляет около двух километров.

