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12:05, 22 июля 2026 (обновлено: 12:11, 22 июля 2026)Мир

Лавров оценил шансы возобновления зерновой сделки

Лавров: Россия не получала предложений по возобновлению зерновой сделки
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия не получала никаких предложений по возобновлению черноморской зерновой инициативы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН, его слова приводит РИА Новости.

«На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий — никаких предложений не было», — заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Лавров также оценил роль Организации объединенных наций (ООН) в реализации зерновой сделки. По его словам, организация сыграла не очень «благовидную роль» в черноморской инициативе, поскольку она исполнялась односторонне и в интересах Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что «время зерновой сделки прошло». Он напомнил, что в свое время Европейский союз (ЕС) мешал выполнению положений инициативы и препятствовал выравниванию ситуации на соответствующих рынках за счет продовольствия из России.

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