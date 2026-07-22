Лавров оценил шансы возобновления зерновой сделки

Лавров: Россия не получала предложений по возобновлению зерновой сделки

Россия не получала никаких предложений по возобновлению черноморской зерновой инициативы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН, его слова приводит РИА Новости.

«На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий — никаких предложений не было», — заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Лавров также оценил роль Организации объединенных наций (ООН) в реализации зерновой сделки. По его словам, организация сыграла не очень «благовидную роль» в черноморской инициативе, поскольку она исполнялась односторонне и в интересах Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что «время зерновой сделки прошло». Он напомнил, что в свое время Европейский союз (ЕС) мешал выполнению положений инициативы и препятствовал выравниванию ситуации на соответствующих рынках за счет продовольствия из России.