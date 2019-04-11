Объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП Ингушетии вырос в 50 раз

Объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями Ингушетии в 2018 году вырос более чем в 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП со ссылкой на данные, которые были озвучены в ходе визита делегации представителей корпорации в регион.

В частности, в рамках визита представителей Корпорация МСП в Ингушетию состоялся круглый стол на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону номер 223-ФЗ».

Советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков рассказал участникам круглого стола, что одним из результатов эффективного взаимодействия между корпорацией, Ингушетией и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у малых и средних предприятий региона в 53,6 раза или на 3,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.

В частности, генеральный директор компании «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин разъяснил алгоритмы проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.

В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.