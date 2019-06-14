Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП

Четыре инвестиционных проекта Республики Дагестан были презентованы представителям Корпорации МСП, посетившим регион в рамках в рамках визита первого зампреда правительства России – министра финансов Антона Силуанова. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов со стороны Корпорации МСП может составить 550,4 миллиона рублей, объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы — 266 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проекты — более 1,5 миллиарда рублей.

Как отметил глава Корпорации МСП Александр Браверман, на сегодняшний день объем финансовой поддержки субъектов МСП Республики Дагестан в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет 876,2 миллиона рублей, что позволило им привлечь почти 5,3 миллиарда кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

В ходе визита представители Корпорации МСП провели круглый стол для предпринимателей Республики Дагестан по участию в закупках крупнейших заказчиков. В 2019 году объем договоров субъектов МСП Республики Дагестан с крупнейшими заказчиками составил 4,6 миллиарда рублей, номенклатура закупок составила 168 позиций.

«С точки зрения закупок продолжается работа, был внесен большой блок поправок, облегчающий закупки для государственных нужд в рамках ФЗ-223.Законолдательство не стоит на месте, в этой части оно серьезно меняется, — подчеркнул Антон Силуанов. — У Корпорации МСП есть сайт, где подробно освещены вопросы, касающиеся участия в закупках, налажен диалог с предпринимателями в формате «вопрос-ответ» по этой тематике закупок».

В Дагестане с 2018 года реализуется «дорожная карта» по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. В прошлом году на территории региона было создано 39 сельхозкооперативов, в 2019 году — 17. В рамках разработанного Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, АО «МСП Банк» комплекса специализированных мер поддержки в 2018 году сельхозкооперативы получили финансовую поддержку в размере 20,4 миллиарда рублей. Объем финансовой поддержки сельхозкооперативов СКФО составил 115,28 миллиона рублей.

