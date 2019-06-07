Александр Мамут посоветовал простить регионам безнадежные долги

Бизнесмен Александр Мамут в ходе сессии на ПМЭФ-2019 обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову с предложением списать безнадежные долги регионов и направить высвободившиеся средства на развития городов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Регионы находятся под довольно серьезным гнетом накопленной задолженности перед Минфином, это порядка двух триллионов рублей», — отметил Александр Мамут и предложил выработать «систему, при которой эту безнадежную задолженность просто можно было бы списать, поскольку шансов ее вернуть особо никаких нет, но высвобождающиеся средства города могли бы направить на создание планов и проектов своего будущего развития».

Игорь Шувалов в ответ, сказал, что Внешэкономбанк не имеет возможности списывать долги регионов. «Кто может списать долг, если спишет, в части или целиком — правительство и министерство финансов», — уточнил Игорь Шувалов.

Шувалов также отметил, что существует специальная программа развития исторических городов и в качестве примера привел хороший опыт сотрудничества с КБ «Стрелка», которая разработала программу «Пять шагов благоустройства моногородов». «Мы за полтора года добились больших изменений, потому что были вовлечены люди, и люди сами эту работу проводили. Мы направляли, помогали. Тогда правительство давало определенные гранты — они совсем небольшие», — отметил Шувалов.