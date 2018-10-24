Предприниматель Александр Мамут стал кавалером французского Ордена искусств и литературы. Об этом с церемонии награждения сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Награда была присуждена за значительный вклад в налаживание связей между Россией и Францией. Орден вручила посол Французской Республики в России Сильви Берманн, награждение прошло в ее резиденции. Поздравить Александра Мамута с получением столь значимой награды пришли видные российские деятели культуры и искусства, топ-менеджмент крупных компаний киноиндустрии, а также представители политической сферы.

«Я искренне рада вручить эту награду Александру Леонидовичу Мамуту. Таким образом мы хотим отметить его вклад в развитие франко-российских отношений, в частности в сфере проката французского кино. Мы высоко ценим роль Александра Леонидовича в воспитании зрелой молодёжи, которая открыта европейской культуре», — сказала Берманн.

Дипломат отметила вклад в популяризацию французского кино и литературы, которую внес кинотеатр «Пионер», объединенная киносеть «Синема Парк и Формула кино» и издательская группа «Азбука-Аттикус».

В ответ Мамут поблагодарил Берманн и отметил, что, впервые побывав во Франции в 1993 году, захотел поделиться своим опытом с народом России. «Эта награда была для меня неожиданностью, но я признателен. Есть близкие к идеалу страны, где на первый план выходит любовь к ближнему. Во Франции заботе о человеческой жизни уделяется особое внимание. Это находит свое отражение в искусстве, поэтому мы так любим французское кино и литературу», — сказал Мамут.

Решение о награждении Мамута было принято в июле. «Искренне поздравляя вас с этой наградой, хочу отметить ваш значительный вклад и личную вовлеченность в поддержку культуры», — отмечалось тогда в письме министра культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Орден искусств и литературы — одна из четырех главных ведомственных наград Французской Республики. Он учрежден в 1957 году, им награждаются «лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире. Решение о награждении принимает министр культуры и коммуникаций Франции при содействии орденского совета. Орден состоит из трех степеней — помимо степени кавалера, присваиваются степени офицера и командора. Ранее кавалерами Ордена становились режиссеры Анатолий Васильев и Юрий Норштейн, писатели Василий Аксенов и Виктор Ерофеев, дирижер Валерий Гергиев и другие.

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